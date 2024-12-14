Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faillerinden Biri Yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının faillerinden Cengiz Sertel, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.
MİT VE EMNİYET ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI
Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye’den Türkiye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı.
Bombalı saldırının faillerinden Sertel’in; uluslararası düzeyde Kırmızı Bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde Turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA
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