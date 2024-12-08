İzmir'de Göçmen Faciası! Kayıp 5 Kişi Aranıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık'ta meydana gelen faciada düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR

Bölgeye giden ekip tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlardan, 5 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu da sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA