6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

Termal otelde devre mülk satın almak için para ödemelerine rağmen kendilerine vadedilen devre mülklerin verilmediğini iddia eden kişilerin şikayetleri üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, şikayetçiler dışında da birçok insanın devre mülk vaadiyle dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla ve Osmaniye illerinde önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda; Ş.Ü., İ.Y., A.G., N.S., E.Y., D.G., E.Ş., M.E., M.F. ve C.T. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda da suç unsuru birçok evrak ve dokümana el konuldu. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin, devre mülk almak için gelen müşterileri, yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yöntemiyle elde ettikleri değerlendirilen 100 devre mülk hissesi, 3 adet araç, banka, elektronik hesaplar ile şirket hesaplarına şerh koyma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA