Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat

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Klinik psikolog Lyudmila Chernova, böyle bir durumla karşılaşanların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Psikolog Chernova’ya göre, insanlar geçmiş ilişkilerden kalan fotoğrafları her zaman romantik bağlamda saklamıyor. Bu görseller çoğu zaman yaşanmış bir döneme, o dönemde hissedilen duygulara veya kişinin geçmişteki haline dair bir “anı kutusu” gibi işlev görüyor.

Chernova, “Fotoğraflar sadece bir kişiyi değil, o anki hayatı, hisleri, hatta o zamanki ‘kendimizi’ temsil edebilir. Bunlar kimi zaman nostaljik, kimi zaman da çözülememiş duyguların sembolüdür” diyor.

İLİŞKİ AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer eşiniz hâlâ eski sevgilisine ait fotoğrafları saklıyorsa bunun birkaç anlamı olabilir:

Eski ilişkiyle duygusal bir bağ henüz tamamen kopmamış olabilir.

Fotoğraflar onun için sadece geçmişe dair önemsiz birer anı olabilir; silmeye değer görmemiş olabilir.

Bu noktada önemli olan, doğrudan sonuç çıkarmadan önce sağlıklı bir iletişim kurabilmek.

KONUYU NASIL AÇMALI?

Psikolog Chernova, böylesi hassas konularda suçlayıcı ya da sorgulayıcı bir dille yaklaşmanın faydadan çok zarar getirebileceğini söylüyor. Bunun yerine şu tarz bir yaklaşım öneriyor:

“Geçen gün telefonunda eski sevgiline ait bir fotoğraf gördüm. Bunun neden hâlâ orada olduğunu açıklayabilir misin?”

Bu tarz bir ifade hem açık hem de dürüsttür. Aynı zamanda saldırganlık içermediği için partnerin savunmaya geçmeden yanıt verme ihtimali daha yüksek olur.

PARTNERİNİZİN TEPKİSİ NE ANLAMA GELİR?

Şaşkınlıkla ve açıklayıcı bir dille yaklaşıyorsa, büyük olasılıkla meseleye önem vermemiştir.

Sertleşiyor, suçlama yöneltiyor ya da konuyu kapatmaya çalışıyorsa; hâlâ geçmişle bir hesaplaşma içinde olabilir.

KISKANÇLIĞA DEĞİL, FARKINDALIĞA ODAKLANIN

Bu gibi durumlar karşısında ilk yapılması gereken şey, duyguların bastırılmadan tanınmasıdır. Kendinize şu soruları sormak sağlıklı bir iç görü sağlayabilir:

Bu beni neden rahatsız etti?

Geçmişle kıyaslanıyor muyum?

İlişkimizde başka ne beni güvensiz hissettiriyor?

Bu soruların yanıtları, gerçek sorunun eski bir fotoğraftan mı, yoksa ilişki içinde yaşanan başka bir eksiklikten mi kaynaklandığını netleştirmeye yardımcı olabilir.

YASAKLAMADAN VE DAYATMADAN İLERLEYİN

Eşinizin geçmişine dair her şeyi silmesini istemek, kısa vadede rahatlatıcı görünse de uzun vadede baskı yaratabilir. Psikologlara göre bu tarz istekler genellikle ters teper. Gerçekten geçmişte kalmış bir ilişki varsa, kişi zaten kendi isteğiyle bu adımı atacaktır.

ASIL YATIRIM ŞUANKİ İLİŞKİNİZ

Geçmişle yarışmak yerine bugünkü ilişkinizin temellerini sağlamlaştırmak daha sağlıklı bir yol. Duygusal bağınızı güçlendirmek, iletişiminizi derinleştirmek ve güveni pekiştirmek, eski defterlerin etkisini ortadan kaldırabilir.

HANGİ DURUMLARDA ALARM ZİLLERİ ÇALAR?

Eski fotoğrafların varlığı tek başına bir kriz sebebi değildir. Ancak aşağıdaki durumlar varsa dikkatli olunmalıdır:

Partneriniz açık konuşmaktan kaçınıyor, tepkinizden dolayı öfkeleniyor.

Sürekli eski sevgilisinden bahsediyor ya da sizi onunla kıyaslıyor.

İlişkide duygusal bir uzaklık hissediyorsunuz.

Bu işaretler, geçmişin hâlâ güncel bir problem olduğunun habercisi olabilir.