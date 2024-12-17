Tapuda Yeni Dolandırıcılık Yöntemi! Bu Hataya Düşen Milyonlarca Lirasını Kaybeder
Elazığ’da ev almak isteyen 36 yaşındaki Murat Kaya, "Sazan Sarmalı" dolandırıcılık yöntemiyle 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti.
Kaynak: İHA
Yıllarca biriktirdiği parayla ev sahibi olmak isteyen Kaya, komşusunun tavsiyesiyle kendisini emlakçı olarak tanıtan bir kadınla iletişime geçti. Emlakçı kadın ve tapu maliki olduğunu iddia eden kişiyle bir evi gezip beğenen Kaya, tapu işlemlerini tamamlamak üzere Elazığ Tapu Dairesi’ne gitti. Burada kendisini polis olarak tanıtan kişi, güven sağlayarak genç adamı tuzağa düşürdü.
Kaya’nın avukatı olayla ilgili yaptığı açıklamada, dolandırıcılık sürecini şöyle anlattı:
2 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI
“Şüpheliler, müvekkilimin annesini arayarak satılık bir daire olduğunu ve fiyatının 2 milyon 100 bin lira olduğunu iletiyor. Müvekkilim, annesinin sözlerine güvenerek kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla görüşüyor. Emlakçı, evi satmazlarsa başka bir alıcının 2 milyon 300 bin liraya alacağını söyleyerek müvekkilimi acele ettiriyor. Müvekkilim de evi almak için karar veriyor. Evi gezerken, tapu maliki olduğunu iddia eden kişiyle tanışıyor. Bu kişi, polis olduğunu ve tayini nedeniyle evi satmak zorunda kaldığını söyleyerek müvekkilimin güvenini kazanıyor.”
Tapu dairesine giden dolandırıcılar, tapu sahibinin yoğun olduğu bahanesiyle devri ertelemek istediklerini söyleyerek Kaya’yı kandırdı. Dolandırıcılar, Kaya’nın telefonunu alarak sözde tapu sahibinin IBAN hesaplarına parça parça toplamda 2 milyon 100 bin lira gönderilmesini sağladı. Tapu sırası kendilerine geldiğinde, gerçek tapu sahibi evi satmadığını söyleyerek imza atmayı reddetti.
SAZAN SARMALI TAPU İŞLEMLERİNDE YAYGINLAŞIYOR
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, daha önce araç satışlarında sıkça görülen "Sazan Sarmalı" yönteminin artık tapu devirlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların tapu işlemlerinde dikkatli olmaları ve güvenmedikleri kişilere ödeme yapmamaları konusunda uyardı.
Tüm birikimini dolandırıcılara kaptıran Murat Kaya, yetkililerden yardım isteyerek dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını talep etti.