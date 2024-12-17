Tapuda Yeni Dolandırıcılık Yöntemi! Bu Hataya Düşen Milyonlarca Lirasını Kaybeder

Kaya’nın avukatı olayla ilgili yaptığı açıklamada, dolandırıcılık sürecini şöyle anlattı:

2 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

“Şüpheliler, müvekkilimin annesini arayarak satılık bir daire olduğunu ve fiyatının 2 milyon 100 bin lira olduğunu iletiyor. Müvekkilim, annesinin sözlerine güvenerek kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla görüşüyor. Emlakçı, evi satmazlarsa başka bir alıcının 2 milyon 300 bin liraya alacağını söyleyerek müvekkilimi acele ettiriyor. Müvekkilim de evi almak için karar veriyor. Evi gezerken, tapu maliki olduğunu iddia eden kişiyle tanışıyor. Bu kişi, polis olduğunu ve tayini nedeniyle evi satmak zorunda kaldığını söyleyerek müvekkilimin güvenini kazanıyor.”