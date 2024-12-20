Valilik ‘Suç Oranı En Yüksek İl Aydın’ İddiasını Yalanladı! ‘Asılsız, Kesinlikle İtibar Edilmesin’

Aydın Valiliği, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayandırılarak suç oranı en yüksek ilin Aydın olduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddialar reddedilerek hepsinin asılsız olduğu ifade edildi.

“KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMESİN”

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında TÜİK verilerine dayandırılan bazı haberlerde; ülkemizde suç oranı en yüksek ilin, yüz binde 970 suç oranıyla Aydın olduğu ve iller arasında 1. sırada yer aldığı iddia edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmada, TÜİK resmi internet sitesinde, illerin suç oranıyla ilgili herhangi bir istatistiki veri yer almamaktadır. İlimizde genel asayiş, kamu düzeni ve huzur atmosferinin korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle yerine getirilmekte, suç oranları düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmakta ve güvenlik güçlerimiz tarafından hassasiyetle uygulanmaktadır. Kamuoyunda ilimizin huzur ve güven ortamını olumsuz yönde etkilemeye yönelik bu tür asılsız iddialara kesinlikle itibar edilmemesini bekliyoruz.

Kaynak: DHA