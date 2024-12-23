Ekipler Yılbaşı Öncesi Harekete Geçti: Litrelerce Sahte Alkole El Konuldu

Çorum'da yılbaşına sayılı günler kala polis ekipleri tarafından sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 75 litre satışa hazır sahte alkol ile bin litre el yapımı fermante alkol ele geçirildi.

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Ekipler Yılbaşı Öncesi Harekete Geçti: Litrelerce Sahte Alkole El Konuldu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bin litre el yapımı fermante alkol, 75 litre satışa hazır distile alkollü içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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