Turuncu Alarm Verilen Antalya'da Dolu Yağdı

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, yer yer dolu yağışına dönüştü. Yeşilyurt Mahallesi'nde dolu birikintileri seraların önünü beyaza bürürken Yumaklar Mahallesi'nde yerler tamamen beyazla kaplandı.

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Turuncu Alarm Verilen Antalya'da Dolu Yağdı

Dün ve bugün için 'turuncu alarm' verilen Antalya'da yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu.

Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu ve yer yer beyaza büründü. Yumaklar Mahallesi'nde ise yağan dolu sonrası yerler bembeyaz oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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