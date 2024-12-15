Rize’de 38 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Sahil kesimlerinden şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Merkezde 6, Ardeşen ilçesinde 5, Çamlıhemşin ilçesinde 10, Çayeli ilçesinde 1, Güneysu ilçesinde 1, Hemşin ilçesinde 3, İkizdere ilçesinde 9 ve Pazar ilçesinde 3 köy yolu olmak üzere toplamda 38 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler tarafından 87 köyde 54 iş makinesi ve 118 personel ile hayatın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA