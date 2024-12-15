'Gürültü' Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Çocuk Öldürdü!

Esenyurt'ta 79 yaşındaki bir adam dehşeti yaşadı. Ses yaptığı için uyardığı 16 yaşındaki çocuk tarafından dövülen yaşlı adam hayatını kaybetti.

'Gürültü' Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Çocuk Öldürdü!

Olay 7 Aralık Cumartesi günü Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte yürüyüş yapan Mustafa Ergene, o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Egemen T.'yi uyardı. Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı.

Bir gün sonra Mustafa Ergene'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören Egemen T., yaşlı adama saldırdı. Yumrukla darbedilen Mustafa Ergene, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

'Gürültü' Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Çocuk Öldürdü! - Resim : 1

Yoğun bakımda 3 gün kalan Mustafa Ergene, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

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