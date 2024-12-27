İzmir'de Feci Kaza! Zincirleme Facia Anne ile Oğlunu Hayattan Kopardı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Denizli-Ödemiş kara yolunda üç aracın karıştığı kazada Vesile Yılman ve oğlu Hüseyin Yılman yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 4 kişiden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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İzmir'de Feci Kaza! Zincirleme Facia Anne ile Oğlunu Hayattan Kopardı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hüseyin Yılman'ın (47) kullandığı 35 BE 332 plakalı otomobil, Ali Ç. yönetimindeki 09 TN 704 kamyonet ile Hüseyin G. idaresindeki 35 ANU 319 plakalı kamyonet, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de Feci Kaza! Zincirleme Facia Anne ile Oğlunu Hayattan Kopardı - Resim : 1

ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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