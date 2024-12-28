81 Yaşındaki Alzheimer Hastası Şahsın Cansız Bedeni Yolda Bulundu

Diyarbakır’da 81 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp şahsın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

81 Yaşındaki Alzheimer Hastası Şahsın Cansız Bedeni Yolda Bulundu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 26 Aralık’ta kaybolan Mehmet Güneş (81), en son merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde görüldü. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Güneş’in cansız bedeni Lice ilçesi Esenler Mahallesi'nde yol kenarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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