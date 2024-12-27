Çankırı-Kastamonu Kara Yolunda Yoğun Sis: Sürücülere Uyarı Geldi

Çankırı-Kastamonu kara yolu kar ve sis etkisi altında. Trafik ekipleri, takip mesafelerini korumaları için sürücüleri uyardı.

Çankırı-Kastamonu Kara Yolunda Yoğun Sis: Sürücülere Uyarı Geldi

Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı mevkisinde kar ve sis etkili oluyor. Bölgede etkili olan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekiplerince bölgede tuzlama çalışması yürütülüyor.

Trafik ekipleri de sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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