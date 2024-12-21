Diyarbakır'da Zincirleme Kaza! 13 Araç Birbirine Girdi
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda etkili olan sis nedeniyle 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada hafif yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü üzerinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Sis nedeniyle 4 araç ile birlikte toplam 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.
Kaynak: İHA