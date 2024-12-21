Diyarbakır'da Zincirleme Kaza! 13 Araç Birbirine Girdi

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda etkili olan sis nedeniyle 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada hafif yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza! 13 Araç Birbirine Girdi

Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü üzerinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Sis nedeniyle 4 araç ile birlikte toplam 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza! 13 Araç Birbirine Girdi - Resim : 1

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.

Nevşehir'de Otomobil Takla Attı! 1 Ölü, 3 YaralıNevşehir'de Otomobil Takla Attı! 1 Ölü, 3 YaralıGüncel
Kaza Yaptı, Yaralı Arkadaşını Bırakıp KaçtıKaza Yaptı, Yaralı Arkadaşını Bırakıp KaçtıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Otomobil
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Ehliyetiz Sürücü Ölümden Döndü, Feryadı Ortalığı İnletti Ehliyetiz Sürücü Ölümden Döndü, Feryadı Ortalığı İnletti
Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor
'Yılbaşında Hayalleriniz Suya Düşmesin': Milli Piyango Biletlerine İlişkin Dikkat Çeken Uyarı Milli Piyango Biletlerine İlişkin Dikkat Çeken Uyarı