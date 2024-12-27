Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Hap Yakalandı, 9 Gözaltı!

Ağrı'da Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde yol kontrol uygulaması yaptı.

Aramalarda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

​​​​​​​Doğubayazıt ilçesindeki başka bir operasyonda ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA