Ankara'da Site Otoparkında 5 Otomobil Yandı

Ankara Etimesgut'ta bir sitenin otoparkında bulunanv e park halinde olan bir araçta yangın çıktı. Yangın başka otomobillere de sıçradı. 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Site Otoparkında 5 Otomobil Yandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir sitenin otoparkında sabaha karşı park halinde bulunan LPG’li otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Büyüyen alevler çevresindeki 4 otomobile daha sıçradı.

Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da Korkutan Ev YangınıHatay'da Korkutan Ev YangınıGüncel

Kaynak: DHA

Sertleşen Kaya Gibi Havluları Pamuk Gibi Yumuşatıyor! İşte Ev Hanımlarının Herkesten Sakladığı Sır Sertleşen Kaya Gibi Havluları Pamuk Gibi Yumuşatıyor! İşte Ev Hanımlarının Herkesten Sakladığı Sır
Konyalı Köylülerin Sır Yöntemi! Tarhana Asla Sulu Kalmıyor Konyalı Köylülerin Sır Yöntemi! Tarhana Asla Sulu Kalmıyor
RTÜK'ten SZC TV ve Halk TV'ye 'Osman Gökçek' Cezası RTÜK'ten SZC TV ve Halk TV'ye 'Osman Gökçek' Cezası
Beyoğlu'nda Feci Kaza: Ticari Araçla Polis Otosu Çarpıştı Beyoğlu'nda Feci Kaza: Ticari Araçla Polis Otosu Çarpıştı
Karda Kayan 10 Araç Birbirine Girdi Karda Kayan 10 Araç Birbirine Girdi
Kahramanmaraş’ta İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü Kahramanmaraş’ta İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü