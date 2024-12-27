Ankara'da Site Otoparkında 5 Otomobil Yandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir sitenin otoparkında sabaha karşı park halinde bulunan LPG’li otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Büyüyen alevler çevresindeki 4 otomobile daha sıçradı.

Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA