Ankara'da Site Otoparkında 5 Otomobil Yandı
Ankara Etimesgut'ta bir sitenin otoparkında bulunanv e park halinde olan bir araçta yangın çıktı. Yangın başka otomobillere de sıçradı. 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir sitenin otoparkında sabaha karşı park halinde bulunan LPG’li otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Büyüyen alevler çevresindeki 4 otomobile daha sıçradı.
Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA