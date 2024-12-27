Kahramanmaraş’ta İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Onikişubat ilçesinde yağış sonrası istinat duvarı çöktü.

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Olay, Onikişubat ilçesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde meydana geldi. Müstakil ikametlerin bulunduğu alandaki istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü.

Kahramanmaraş’ta İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alıp inceleme yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Olay sonrası bazı otomobillerde hasar oluştu.

Kahramanmaraş’ta İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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