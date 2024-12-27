Otomobil Su Kanalına Uçtu: 2 Kişi Araçta Sıkıştı
Bolu'da su kanalına devrilen otomobilde 2 kişi sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılanlardan biri hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda seyreden S.T. yönetimindeki 14 AAG 906 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki yolcu F.T. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.T. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA