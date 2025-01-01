Yılbaşı Kutlaması Sonrası Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı

Balıkesir'de yılbaşı kutlamasının ardından rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yılbaşı Kutlaması Sonrası Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı

Balıkesir'in Gönen İlçesinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, yeni yıl nedeniyle arkadaşlarıyla eğlenceye katıldı.

Eğlencenin ardından Gönen Şehir Parkı yakınındaki Banyolar Caddesi üzerinde rahatsızlanan Pekkara, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Melek Pekkara’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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