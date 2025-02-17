Ayşe Barım'a Önce Tahliye, Sonra Yeniden Tutuklama!

Gezi soruşturması kapsamında geçen ay tutuklanan Ayşe Barım’a tahliye kararı verildi. Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızla itiraz etmesi sonrası Barım cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklama kararı geldi.

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Ayşe Barım'a Önce Tahliye, Sonra Yeniden Tutuklama!

Ülkenin önde gelen menajerlerinden, ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım, dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarının gündeme gelmesinin ardından başlatılan Gezi Parkı soruşturması sonrasında, 27 Ocak'ta tutuklandı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; o tarihten beri cezaevinde olan Barım'ın avukatı, Sulh Ceza Hakimliği’nin tutukluluk kararını üst mahkeme olan Asliye Ceza’ya taşıyarak itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı yerinde bularak Barım’ın tahliyesine karar verdi. Bunun hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

Ayşe Barım'a Önce Tahliye, Sonra Yeniden Tutuklama! - Resim : 1

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN YENİDEN 'TUTUKLANDI'

Bu kez dosya Asliye Ceza Mahkemesi'nin üstü olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Ağır Ceza da savcılığı haklı bularak Barım’ın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Böylece Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı.

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Kaynak: Habertürk

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