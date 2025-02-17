Bingöl'de 8 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerinin çalışmasında 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

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Bingöl'de 8 Şüpheli Yakalandı

Bingöl’de jandarma ekiplerinin denetiminde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de 8 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Bingöl Valiliği, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İl Merkez, Genç ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde yol kontrol noktasında yapılan uygulamada; 127,92 gram toz esrar 19,22 gram kubar esrar 2 adet av tüfeği 82 adet fişek ele geçirilmiştir.

Ayrıca; çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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