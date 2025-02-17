Otoparktaki Servis Minibüsü Alevler İçinde Kaldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin otoparkında yer alan servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otoparktaki Servis Minibüsü Alevler İçinde Kaldı

Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Alevler kısa sürede aracın tamamına yayıldı. Bölgeye yönlendirilen Altınova itfaiye ekipleri yangını çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: İHA

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