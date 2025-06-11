Sadece O Yapıyor, Tanesini 6 Bin 500 TL'ye Satıyor: 10 Günde Tamamlıyor, Yazın Kapış Kapış Gidiyor
61 yıldır saçma ağı ören Abdullah Bolat, Karadeniz'de yok olmaya yüz tutmuş bir geleneği ayakta tutuyor. Bölgedeki tek usta olan Bolat, her bir ağı 10 günde tamamlıyor ve tanesini 6.500 TL’ye satıyor. Eskiden her evde bir tane olurdu diyen usta, bugün dahi çevre illerden sipariş alıyor.
Kaynak: İHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Abdullah Bolat, yok olmaya yüz tutmuş bir zanaatı yaşatmaya devam ediyor. Çocuk yaşta çobanlık yaparken tanıştığı saçma balık ağı örme işini tam 61 yıldır sürdüren Bolat, bölgesinde bu işi yapan tek kişi olarak dikkat çekiyor.
10 GÜNDE TAMAMLANIYOR, 6 BİN 500 TL’YE ALICI BULUYOR
Ünye’nin Hızarbaşı Kumarlı Mahallesi’nde yaşayan Bolat, 9 yaşındayken bir vatandaştan öğrendiği bu özel el işçiliğini mesleğe dönüştürdü. Bugün hâlâ sıfırdan saçma ağı üretip satan usta, her bir ağı ortalama 10 günde tamamlıyor ve 6 bin 500 TL’ye alıcı buluyor. Ancak zamanla azalan balık popülasyonu ve modern ekipmanların artmasıyla taleplerin de düştüğünü dile getiriyor.
"SADECE ÜRETMEKLE KALMIYOR, TAMİRİNİ DE YAPIYOR"
Hem üretim hem de onarım yapan Bolat, ağların kurşunlarını değiştiriyor, yırtıklarını onarıyor. Bugün sadece Ordu’dan değil, Samsun’un Bafra ilçesinden bile tamirat talepleri aldığını söylüyor. Bolat, "Eskiden her evde bir saçma ağı mutlaka bulunurdu. Bu bir gelenekti ama artık yapan kalmadı, bölgede bu işi devam ettiren tek kişi benim" sözleriyle geleneğin yok oluşuna da dikkat çekiyor.
ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA SATILIYOR
Balıkçılık geçmişiyle iç içe olan Karadeniz’de artık unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel zanaat, Bolat sayesinde yaşamaya devam ediyor. Yaz aylarında satışa sunulmak üzere kışın ürettiği ağlar, hem nehir hem deniz balıkçılığı için kullanılıyor. Talep her ne kadar azalmış olsa da, bu özel işçilik hala belli bir müşteri kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.