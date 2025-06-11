Sadece O Yapıyor, Tanesini 6 Bin 500 TL'ye Satıyor: 10 Günde Tamamlıyor, Yazın Kapış Kapış Gidiyor

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA SATILIYOR

Balıkçılık geçmişiyle iç içe olan Karadeniz’de artık unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel zanaat, Bolat sayesinde yaşamaya devam ediyor. Yaz aylarında satışa sunulmak üzere kışın ürettiği ağlar, hem nehir hem deniz balıkçılığı için kullanılıyor. Talep her ne kadar azalmış olsa da, bu özel işçilik hala belli bir müşteri kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.