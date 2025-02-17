Sivas'ta Göçmen Kaçakçılarına Operasyon
Sivas'ta yol denetimleri kapsamında durdurulan 2 araçta 3 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 2 sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasın kapsamında durdurulan 2 araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçaklar geri gönderme merkezine aktarılırken organizatör 2 sürücü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA