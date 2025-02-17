Sivas'ta Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasın kapsamında durdurulan 2 araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçaklar geri gönderme merkezine aktarılırken organizatör 2 sürücü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA