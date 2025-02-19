Ayşe Barım Hakkında Tahliye Kararı Veren Hakime Soruşturma

Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Ayşe Barım Hakkında Tahliye Kararı Veren Hakime Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Parkı’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın avukatları karara itiraz etmiş ancak bu itiraz reddedilmişti. Tutukluğuna devam kararı verilen Barım’ın avukatları bir itirazda daha bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı vermişti.

Ayşe Barım Hakkında Tahliye Kararı Veren Hakime Soruşturma - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tahliye gerçekleşmeden karara itiraz etti ve Barım’ın yeniden tutukluluğuna karar verildi.

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesinde ise, hakim Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmedildi.

Ayşe Barım'a Önce Tahliye, Sonra Yeniden Tutuklama!Ayşe Barım'a Önce Tahliye, Sonra Yeniden Tutuklama!Güncel

Kaynak: AA

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