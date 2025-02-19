Yolda Husumetlileriyle Karşılaştı, Dehşeti Yaşadı

Fatih'te seyir halindeyken husumetlileri ile karşılaşan motokurye Ahmet Boğa dehşeti yaşadı. 5 kişi, Boğa'yı sopalarla darbedip bıçakladı.

Yolda Husumetlileriyle Karşılaştı, Dehşeti Yaşadı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iki aile arasında yıllardır süregelen husumet yeniden alevlendi. 2021 yılında başlayan anlaşmazlık şiddete dönüştü. Taraflardan biri, diğerinin Laleli’de bulunan iş yerine sopalarla saldırdı. Olay sonrası gerginlik yıllarca sürdü.

Son olarak 15 Şubat Cumartesi günü, motokuryelik yapan iki çocuk babası olan Ahmet Boğa, motosikletiyle seyir halindeyken husumetlileriyle karşılaştı.

Yolda Husumetlileriyle Karşılaştı, Dehşeti Yaşadı - Resim : 1

Taraflar arasında "Ne bakıyorsun?" sözleriyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Beş kişilik grup, Boğa’yı sokak ortasında sopalarla dövüp bıçakladı.

AİLEYE DE TEHDİT!

Saldırının ardından hastaneye gitmek isteyen Boğa’nın ailesi yeni bir tehditle karşılaştı. Boğa’nın sağlık durumunu öğrenmek için yola çıkan aile üyelerinin önü, husumetli oldukları grup tarafından kesildi.

Yolda Husumetlileriyle Karşılaştı, Dehşeti Yaşadı - Resim : 2

Taraflar arasında gerilim yükselirken, saldırgan grup aileye tehditler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananların ardından polis ekipleri harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı.

'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini Kurşunladılar'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini KurşunladılarGüncel

İzmir’de Silahlı Saldırı Şüphelisi Tutuklandıİzmir’de Silahlı Saldırı Şüphelisi TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Bıçaklı Saldırı Saldırı fatih Polis
'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini Kurşunladılar Haraç Vermeyen İş Yerlerini Kurşunladılar
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Sosyal Medyada Büyük Tuzak! Tek Tıkla 600 Bin TL’lik Kabusu Yaşadı Sosyal Medyada Büyük Tuzak! Tek Tıkla 600 Bin TL’lik Kabusu Yaşadı
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: O İlçe Beyaza Büründü İstanbul'da Beyaz Alarm
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!