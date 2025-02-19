Yolda Husumetlileriyle Karşılaştı, Dehşeti Yaşadı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iki aile arasında yıllardır süregelen husumet yeniden alevlendi. 2021 yılında başlayan anlaşmazlık şiddete dönüştü. Taraflardan biri, diğerinin Laleli’de bulunan iş yerine sopalarla saldırdı. Olay sonrası gerginlik yıllarca sürdü.

Son olarak 15 Şubat Cumartesi günü, motokuryelik yapan iki çocuk babası olan Ahmet Boğa, motosikletiyle seyir halindeyken husumetlileriyle karşılaştı.

Taraflar arasında "Ne bakıyorsun?" sözleriyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Beş kişilik grup, Boğa’yı sokak ortasında sopalarla dövüp bıçakladı.

AİLEYE DE TEHDİT!

Saldırının ardından hastaneye gitmek isteyen Boğa’nın ailesi yeni bir tehditle karşılaştı. Boğa’nın sağlık durumunu öğrenmek için yola çıkan aile üyelerinin önü, husumetli oldukları grup tarafından kesildi.

Taraflar arasında gerilim yükselirken, saldırgan grup aileye tehditler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananların ardından polis ekipleri harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA