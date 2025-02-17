İzmir’de Silahlı Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

İzmir’de geçtiğimiz gün silahla yaralama olayına karışan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İzmir’de Silahlı Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

16 Şubat Pazar günü İzmir'in Menemen ilçesinde İsmet İnönü Mahallesi’nde silahla yaralama olayı meydana geldi.

Olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada silahlı saldırının şüphelisi A.G. isimli şahıs suç aletiyle birlikte yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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