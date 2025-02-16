13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakayı Ele Verdi
Gaziantep'te birçok suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar neticesinde, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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