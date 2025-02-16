Çocukların Müstehcen Görüntülerini Bulunduranlara Operasyon

Iğdır Emniyet Müdürlüğü çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ve yasa dışı bahis reklamı yapanlara operasyon düzenledi.

Çocukların Müstehcen Görüntülerini Bulunduranlara Operasyon

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İlk operasyonda, çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduran şahıslara yönelik olarak il genelinde üç farklı adreste baskın yapıldı. Operasyon sonucu, iki şüpheli şahıs yakalanırken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelilere, Türk Ceza Kanunu'nun 226/3 maddesi kapsamında "Çocuk

Müstehcenliği" suçundan adli işlem uygulandı. İkinci operasyonda ise yasa dışı bahis reklamı yapan fenomen şahıslara yönelik olarak bir adreste yapılan çalışmalar sonucunda, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliye, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Her iki operasyon da suçla mücadelede kararlılıkla sürdürülürken, güvenlik güçleri suçlulara yönelik gerekli yasal işlemleri başlattı.

Kaynak: İHA

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