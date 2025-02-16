Malatya'da Korkutan Yıkım! Yan Binanın Kolonları Zarar Gördü

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında yan binanın kolonları zarar gördü. Bina sakinleri tahliye edildi.

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Malatya'da Korkutan Yıkım! Yan Binanın Kolonları Zarar Gördü

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sırasında yan binanın kolonlarına zarar verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina sakinlerini hızlıca tahliye etti. Bu sırada evinden çıkamayan 78 yaşındaki Miyase Öksüz ise itfaiye ve UMKE ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Bekleyişini sürdüren polis ekipleri binanın çevresini boşattı.

Kaynak: AA

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