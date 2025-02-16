Ordu'da Feci Kaza, İki Otomobil Tünelde Çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Ordu'da Feci Kaza, İki Otomobil Tünelde Çarpıştı

Yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeritten trafik akışının sağlandığı Yunus Emre Tüneli'nde seyir halindeki M.G. yönetimindeki 52 ACG 498 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.K. idaresindeki 52 AFN 624 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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