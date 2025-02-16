2,3 Milyonluk Taklit Saat Ele Geçirildi
Gaziantep'te piyasa değeri 2 milyon 375 bin TL olan gümrük kaçağı 475 tane taklit saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde H.A. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 2 milyon 375 bin TL olan 475 adet kaçak saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA