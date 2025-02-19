'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini Kurşunladılar

Adana’da 3 iş yerine silahlı saldırı düzenleyerek işletme sahiplerinden 'Duygusuzlar çetesiyiz' diyerek haraç istedikleri öne sürülen 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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'Duygusuzlar Çetesi': Haraç Vermeyen İş Yerlerini Kurşunladılar

Adana'da silahsaldırı düzenledikleri 3 iş yerinin sahiplerinden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DUYGUSUZLAR ÇETESİ

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde gerçekleşen saldırılarda, şüpheliler hafif makineli tüfek ve tabanca kullanarak iş yerlerine ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırılar sonucunda iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Zanlıların, saldırıların ardından işletme sahiplerini telefonla arayarak kendilerini "Duygusuzlar Çetesi" olarak tanıtıp para talep ettikleri öğrenildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda silahlar, uyuşturucu haplar ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde zanlıların hafif makineli tüfekle ateş açtıkları anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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