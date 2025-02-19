Sosyal Medyada Büyük Tuzak! Tek Tıkla 600 Bin TL’lik Kabusu Yaşadı

Antalya’da yaşayan emekli Faruk Gülcemal (60), sosyal medyada karşısına çıkan bir bağlantıya tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve ardından adına 600 bin TL kredi çekildiğini öğrendi. Büyük bir şok yaşayan Gülcemal, savcılığa suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattı.

ADINA KREDİ ÇEKİLDİ

Linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve 24 saat boyunca açılmadığını söyleyen Gülcemal, "Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirten Gülcemal, mağdur olduğunu belirtti.

'GÜVENLİK ÖNEMLERİ YETERSİZ'

Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, benzer şikayetlerin arttığını aktardı. Bu tür işlemlerin genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde yapıldığını söyleyen Gülcemal, bankaların güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti.

Mağdurların hızla savcılığa gitmeleri gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün" ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların telefona yüklenen üçüncü parti yazılımlardan kaçınması gerektiğini belirten Atmaca, iki faktörlü doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğinin altını çizdi. Atmaca, "Bir gece hayalleriniz mahvolabilir, umutlarınız bitebilir" dedi.

Kaynak: DHA