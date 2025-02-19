Bakanlıktan ASKİ’ye Milyonluk 'Çevre İhlali' Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ihbarlar üzerine Şereflikoçhisar ve Tuz Gölü çevresinde yapılan denetimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, Şereflikoçhisar’da oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık düzenli depolama sahasında toplandığı ancak bu alanın Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip olmadığı tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca, Şereflikoçhisar’da ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin, elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi. Bölgedeki atık suların yalnızca basit bir arıtma işleminden geçirildiği ve usulsüz şekilde Tuz Gölü’ne deşarj edildiği ortaya çıktı. Bu çevre ihlali nedeniyle ASKİ Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

Kaynak: ANKA