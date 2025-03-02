Bayburt Buz Kesti, Kar Yağışı uyarısı

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 15 dereceyi gördü. Meteoroloji kent için pazartesi ve Salı günü kar yağışı uyarısında bulundu.

Bayburt Buz Kesti, Kar Yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt’ta hava parçalı, zaman zaman çok bulut olacak.

Buzlanma ve don olayları sebebiyle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği de öngörülüyor. Rüzgâr batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Bayburt merkez ve Aydıntepe’de sıfırın altında 15, Demirözü’nde eksi 13, Kop Kayak Merkezinde de eksi 14 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Bayburt’ta pazartesi ve salı günü kar yağışının beklendiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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