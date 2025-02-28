Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir de Listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, birçok bölgede yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski devam ederken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don etkili olacak. Sıcaklıklar doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek, rüzgar ise güney yönlerden hafif esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve bazı Batı Karadeniz illerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülse de, İç Ege'nin yüksekleri, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
SICAKLIK VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
UYARILAR
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da son günlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA 1°C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS -6°C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP 5°C, 12°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -7°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -18°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -10°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu