Gürültü Kavgasında Kan Aktı

Aksaray'da iki komşu arasında gürültü nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen komşu, eline geçirdiği tüfekle iki kardeşi vurdu.

Gürültü Kavgasında Kan Aktı

Aksaray'da Nakkaş Mahallesi 2841 Sokak'taki beş katlı bir apartmanda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Apartmanda altlı üstlü oturan 39 yaşındaki Ö.K. ile yine 39 yaşındaki Y.E.Z. arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K., evinden getirdiği tüfekle Y.E.Z. ve kardeşi 36 yaşındaki T.K.Z.’ye ateş etti.

İKİ KARDEŞ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan Ö.K., izini kaybettirirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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