Kocaeli'de Dehşet! Önce Silah Sesi Duydular, Ardından Korkunç Manzarayla Karşılaştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi Sitesi 1. Cadde'de saat 21.00 sıralarında silah sesi duyan vatandaşlar, park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan 41 NN 942 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu. Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GAZETECİYİ ENGELLEDİ

Öte yandan, A.Ö.’nün ambulanstan indirilip sedye ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada görüntü almak isteyen gazeteciye, hastanenin güvenlik görevlisi engel oldu.

Kaynak: İHA