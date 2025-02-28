Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına İki Yeni İsim

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Vedat Demiröz ile Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına İki Yeni İsim

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz atandı. Ayrıca Erhan'a büyükelçi ünvanı verildi.

BÜYÜKELÇİ ÜNVANI

Öte yandan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi ünvanı verildi.

DİYANET'TE GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, görevden alındı.

  • Niğde İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün,
  • Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay,
  • Zonguldak İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir,
  • Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz,
  • Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak,
  • Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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