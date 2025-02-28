Oksijen Tüpü Faciasından Acı Detay: Hastaneden Çıkış Sevinci Felakete Dönüşmüş

Konya'da oksijen tüpü bir felakete yol açtı. Otomobilde patlayan tüp minik Mustafa ile teyzesi Rabia'yı hayattan kopardı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken cenazeler gözyaşları içinde toprağa verildi. Kahreden olayın ardından ise acı bir gerçek çıktı...

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Oksijen Tüpü Faciasından Acı Detay: Hastaneden Çıkış Sevinci Felakete Dönüşmüş

Konya'da hastaneden taburcu edilen ailenin içinde bulunduğu otomobilde, oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen patlama, trajik bir felakete yol açtı. Kazada, solunum rahatsızlığı nedeniyle doğumundan beri hastanede tedavi gören 3 aylık Mustafa Çakmak ve 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Acı olayda yaralanan anne Fatma Çakmak’ın tedavisi sürerken, baba Halil Çakmak taburcu edildi.

Minik Mustafa, doğumundan bu yana hastanenin yenidoğan ünitesinde tedavi görüyordu. Doktorlar, tedavisine evde oksijen desteğiyle devam edilmesine karar vererek onu ilk kez taburcu etti. Küçük bebek, anne ve babasıyla birlikte yola çıktı.

Halil Çakmak yönetimindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle oksijen tüpü infilak etti. Bir anda alevlere teslim olan araçtan baba Halil ve anne Fatma Çakmak yaralı olarak kurtulurken, 3 aylık Mustafa ve genç teyze Rabia Yıldız hayatını kaybetti.

KUCAKLARINA ALAMADILAR

Beş yıllık evli olan Çakmak çifti, dünyaya gözlerini açtığı günden beri solunum sorunlarıyla mücadele eden bebeklerine bir kez bile sarılamadan, onu toprağa verdi. Mustafa'nın doğduğu günden beri tedavi gördüğü, ilk kez evine gideceği öğrenildi.

Mustafa ve teyzesi Rabia’nın cenazeleri, İçeriçumra Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Oksijen Tüpü Faciasından Acı Detay: Hastaneden Çıkış Sevinci Felakete Dönüşmüş Oksijen Tüpü Faciasından Acı Detay: Hastaneden Çıkış Sevinci Felakete Dönüşmüş