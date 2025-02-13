Antalya'da Facia! Patlayan Klima Sonu Oldu

Antalya'da Fatma Sargın adlı kadının bulunduğu odadaki klima patladı. Patlama sonucu çıkan yangında kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi 12051. Sokak'ta saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, Fatma Sargın (56) uyuduğu esnada odasındaki klima patladı. Patlamayla birlikte çıkan kıvılcımlar klimanın tam altında yatan Sargın'ın battaniyesine sıçradı ve bir anda alevler tüm yatağı sardı.

Antalya'da Facia! Patlayan Klima Sonu Oldu - Resim : 1

OĞLU ANNESİNİ KURTARAMADI

Fatma Sargın bulunduğu yerden kalkamadığı için odadan da çıkamadı. Evde bulunan oğlu, yoğun dumanı fark edip annesinin odasına koştu. Alevler içinde kalan yatağa ve yangına müdahale etmeye çalışan oğlu, annesini kurtaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da Facia! Patlayan Klima Sonu Oldu - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Fatma Sargın'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir bağırsak kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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