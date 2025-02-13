Sosyal Medya Tartışması Sonrası Ölümlü Kavga, 2 Kişi Tutuklandı

Karaman’da sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından buluşma kararı alan Abdullah Umutcan Demirci (19) ve Salih A., çıkan kavgada bıçaklandı. Demirci hayatını kaybederken, ağır yaralanan Salih A.’nın tedavisi sürüyor. Olayın şüphelisi Murat Naci Dalkıran (24) ve arkadaşı E.F. (17) tutuklanırken, gözaltına alınan dört kişi serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:

Olay, 11 Şubat gecesi saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medyada Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşmaya karar verdi.

Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan Salih A.'yı ise karnından bıçakladı. Murat Naci Dalkıran da pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sosyal Medya Tartışması Sonrası Ölümlü Kavga, 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

SORGU 30 SAAT SÜRDÜ

Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran ile olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), E.F., B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile arkadaşı E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

Sosyal Medya Tartışması Sonrası Ölümlü Kavga, 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 2

Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Salih A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Karaman Kavga
Son Güncelleme:
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Askeri Üniformayla Dolandırıcılık! İstenen Ceza Belli Oldu Askeri Üniformayla Dolandırıcılık! İstenen Ceza Belli Oldu
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Son Veda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Son Veda
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?
Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti!