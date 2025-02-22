42 Yıllık Dev Restoran Zinciri İflasın Eşiğine Geldi: Yüzlerce Şubesi Bulunuyordu

Florida’da kurulan ve kısa sürede ülke çapında adını duyuran Hooters, son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılarla gündeme geliyor. 1983 yılında altı girişimcinin bir araya gelerek hayata geçirdiği ünlü kanat restoran zinciri, bir zamanlar sansasyonel tanınıp 300 milyon dolar gibi devasa bir finansman sağlamış olsa da, günümüzde müşteri akışındaki azalma ve yükselen maliyetlerle baş etmekte zorlandı.