42 Yıllık Dev Restoran Zinciri İflasın Eşiğine Geldi: Yüzlerce Şubesi Bulunuyordu
1983'te altı girişimcinin temellerini attığı ve bugün 300 şubeye ulaşan Hooters, müşteri trafiğindeki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle iflasın eşiğine geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Florida’da kurulan ve kısa sürede ülke çapında adını duyuran Hooters, son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılarla gündeme geliyor. 1983 yılında altı girişimcinin bir araya gelerek hayata geçirdiği ünlü kanat restoran zinciri, bir zamanlar sansasyonel tanınıp 300 milyon dolar gibi devasa bir finansman sağlamış olsa da, günümüzde müşteri akışındaki azalma ve yükselen maliyetlerle baş etmekte zorlandı.
İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ
Mali sıkıntıları aşmak için Accordion Partners adlı dönüşüm danışmanlığı firmasıyla iş birliği yapan şirket, Bloomberg’in iddialarına göre alacaklılarından ve yatırım bankası Houlihan Lokey’den de destek almaya başladı. Bu hamle, Hooters’in geçmişte elde ettiği finansal başarıya rağmen, rekabetin ve piyasa koşullarının şirketi zor durumda bıraktığının göstergesi olarak yorumlandı.
300 MİLYON DOLAR TOPLAMIŞTI
'Sansasyonel' olarak kendilerini tanımlayan Atlanta merkezli restoran zinciri, 2021 yılında işletmelerin franchise ücretlerini ve diğer varlıkları teminat olarak kullanmasına imkan sağlayan bir finansman yapısı olan varlığa dayalı tahviller aracılığıyla yaklaşık 300 milyon dolar toplamıştı.