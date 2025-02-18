Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar Var

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Sümer, Altıntaş ve Cumhuriyet mahallelerinde fuhuş yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün gece saat 23.00 sıralarında 2 ev ve 2 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kadınları fuhşa teşvik eden, zorlayan ve yer temin ettiği belirlenen K.D., O.K., S.Ş., Y.Z., G.K., S.Ö., Y.S., G.V. ve E.M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 16 kartuş, 1 tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: DHA