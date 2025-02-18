Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar Var

Aydın'da polis ekipleri, fuhuş yapıldığı belirlenen 2 ev ve 2 masaj salonuna baskın yaptı. 10 kişi gözaltına alınırken, silah ve cep telefonları ele geçirildi.

Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar Var

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Sümer, Altıntaş ve Cumhuriyet mahallelerinde fuhuş yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün gece saat 23.00 sıralarında 2 ev ve 2 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar Var - Resim : 1

Kadınları fuhşa teşvik eden, zorlayan ve yer temin ettiği belirlenen K.D., O.K., S.Ş., Y.Z., G.K., S.Ö., Y.S., G.V. ve E.M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 16 kartuş, 1 tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu ele geçirildi.

Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar Var - Resim : 2

Fuhuş Çetesine Eş Zamanlı Operasyon: 22 GözaltıFuhuş Çetesine Eş Zamanlı Operasyon: 22 GözaltıGüncel

Kız Çocuklarını Ağına Düşüren Fuhuş Çetesi! 1024 Ajans, 6 Bin Şoför İşin İçindeKız Çocuklarını Ağına Düşüren Fuhuş Çetesi! 1024 Ajans, 6 Bin Şoför İşin İçindeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
fuhuş Operasyon Polis Aydın
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
32 Metre Derinlikte Yardım Çığlığı, 4 Keçi Saatler Sonra Kurtarıldı 32 Metre Derinlikte Yardım Çığlığı, 4 Keçi Saatler Sonra Kurtarıldı
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Ayrı Yaşadığı Eşinin Evine Uyuştucu Saklamış! Ayrı Yaşadığı Eşinin Evine Uyuştucu Saklamış!
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında