32 Metre Derinlikte Yardım Çığlığı, 4 Keçi Saatler Sonra Kurtarıldı

Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen çekilerin yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri koştu. 4 keçi 32 metre derinlikteki çukurdan yara almadan kurtarıldı.

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32 Metre Derinlikte Yardım Çığlığı, 4 Keçi Saatler Sonra Kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çeltik köyünde ormanlık alanda 4 keçi, 32 metre derinliğindeki çukura düştü. Keçileri kurtarmak için seferber olan AFAD ve itfaiye ekipleri, çukura inerek keçileri tek tek çıkardı.

4 keçi sahibine geri teslim edilirken, sahibi de ekiplere teşekkür ederek karşılık verdi.

Kaynak: AA

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