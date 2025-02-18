32 Metre Derinlikte Yardım Çığlığı, 4 Keçi Saatler Sonra Kurtarıldı
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen çekilerin yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri koştu. 4 keçi 32 metre derinlikteki çukurdan yara almadan kurtarıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Çeltik köyünde ormanlık alanda 4 keçi, 32 metre derinliğindeki çukura düştü. Keçileri kurtarmak için seferber olan AFAD ve itfaiye ekipleri, çukura inerek keçileri tek tek çıkardı.
4 keçi sahibine geri teslim edilirken, sahibi de ekiplere teşekkür ederek karşılık verdi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: