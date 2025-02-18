Serviste Unutulup Hayatını Kaybetmişti: Alperen'in Ölümüne İlişkin Davada Yeni Gelişme

İzmir’de okul servisinde unutulmasının ardından ihmaller sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili görülen davada Yargıtay’ın 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırılan okul müdürü Bekir Gül için bozma kararı vermesinin ardından, Gül’ün yargılanmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden başlandı.

Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (50) ile rehber personel Dilara Kamberler'e teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Kamberler, ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanındaki boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, havasızlıktan yaşamını yitirdi.

İHMALLERE CEZA YAĞMIŞTI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yapılan son yargılamada; Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, öğretmen Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve okul görevlisi Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'Görevi ihmal' suçunda açılan davada sanıklar, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Açıklanan cezalar istinafta onandı ve dosya Yargıtay'a gitti. Öte yandan İzmir 5. İdare Mahkemesi, davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmederken, Alperen'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu bulmuştu.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU; KARARI BOZDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, geçen temmuz ayında Taner İşgören, Yurdagül İşgören, Arzu Gülmez ve Dilara Kamberler'e verilen cezaları onarken, okul müdürü Gül'e verilen hapis cezasını eksik olduğu gerekçesiyle bozdu. Kararda; Gül'ün anaokulunda denetim ve iş disiplini mekanizması oluşturmadığı, servis görevlisi olabilmesi için gerekli koşullara sahip olmayan kişinin çalışmasına göz yumarak ölüme sebep olduğuna vurgu yapıldı ve 'Bilinçli taksir ile ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Daire, dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.

Gül'ün yargılanmasına bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden başlanırken, duruşmaya Alperen’in annesi Buket Sakin ve Serkan Sakin katıldı. Sanık Bekir Gül ise sağlık sorunları gerekçesiyle katılmadı.

Mahkeme, tutuksuz sanığın bir sonraki celsede hazır bulunmasına karar verdi.

Kaynak: DHA