Polis Baskınında Şaşırtan Manzara, Hemen Gözaltına Alındı

Sakarya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde şüpheli F.A'nın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında 13 adet ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirilirken şüpheli F.A. ise gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan F.A. daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA