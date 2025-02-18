Polis Baskınında Şaşırtan Manzara, Hemen Gözaltına Alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eve yapılan baskında 14 ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirildi.
Sakarya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde şüpheli F.A'nın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında 13 adet ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirilirken şüpheli F.A. ise gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan F.A. daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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