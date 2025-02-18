Tekirdağ'ı Fırtına Vurdu, Balıkçılar Karada Kaldı
Meteoroloji’nin daha önce fırtına uyarısı yaptığı Tekirdağ’da şiddetli fırtına sonrasında balıkçılar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarda denize açılamayan balıkçılar fırtınanın dinmesini bekledi.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı felç eti. Meteoroloji’nin dün fırtına uyarısı yaptığı kentte poyrazın hızı saatte yer yer 60 kilometreyi buldu.
Rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.
Kaynak: DHA