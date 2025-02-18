Tekirdağ'ı Fırtına Vurdu, Balıkçılar Karada Kaldı

Meteoroloji’nin daha önce fırtına uyarısı yaptığı Tekirdağ’da şiddetli fırtına sonrasında balıkçılar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarda denize açılamayan balıkçılar fırtınanın dinmesini bekledi.

Tekirdağ'ı Fırtına Vurdu, Balıkçılar Karada Kaldı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı felç eti. Meteoroloji’nin dün fırtına uyarısı yaptığı kentte poyrazın hızı saatte yer yer 60 kilometreyi buldu.

Tekirdağ'ı Fırtına Vurdu, Balıkçılar Karada Kaldı - Resim : 1

Rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.

Kaynak: DHA

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