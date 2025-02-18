Malatya'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Uçtu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Malatya'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Uçtu

Malatya Akçadağ -Develi karayolu Lökomarlar mevkiinde ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: Yaralılar VarŞanlıurfa'da Zincirleme Kaza: Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya kaza Trafik kazası
AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Türkiye'den İthal Ettikleri Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler Türkiye'den İthal Ettikleri Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında