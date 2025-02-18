Malatya'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Uçtu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Malatya Akçadağ -Develi karayolu Lökomarlar mevkiinde ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA