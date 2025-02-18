Malatya'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Uçtu

Malatya Akçadağ -Develi karayolu Lökomarlar mevkiinde ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA